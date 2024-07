Suo figlio ha investito una persona servono 4 500 euro per scagionarlo | la truffa

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 luglio 2024)del finto carabiniere in provincia di Latina. Denunciato e sottoposto alla misura del divieto di ritorno in città per un uomo: “Paga 4.500, tuohaunaè nei guai”. La vicenda. Ladel finto Carabiniere – (ilcorrieredellacitta.com)La Polizia di Stato – Questura di Latina nella mattinata di ieri, mercoledì 24 luglio 2024, ha acquisito una segnalazione di una possibileai danni di unaanziana, messa in atto da parte di alcuni malviventi nel territorio di Fondi, in provincia di Latina. In particolare i poliziotti del locale Commissariato sono intervenuti tempestivamente, sorprendendo in flagranza di reato un cittadino originario di Napoli, che aveva appena ritirato un plico da una donna anziana classe 1937.