Ricerca più rischi demenza con ansia e grasso su pancia e braccia nuovi studi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Milano, 25 lug. (Adnkronos Salute) - Da un lato l', sia cronica che alla sua prima manifestazione, sotto la lente per un possibile impatto negativo sulo di(con la buona notizia che lasciarsela alle spalle sembra annullare l'effetto). Dall'altro ilcorporeo, immagazzinato nellao nelle, che potrebbe associarsi a maggiori probabilità si sviluppare Alzheimer e Parkinson, rispetto a chi ha bassi livelli di adipe in queste zone. Sonofattori su cui si concentra la scienza per identificare interventi mirati che possano proteggere da queste patologie chi è maggiormente esposto e aiutare un invecchiamento più in salute. Duediversi esplorano questielementi su cui lavorare. Il primo è pubblicato sul 'Journal of the American Geriatrics Society' e si basa su 2.