Reggio Emilia proteste e pneumatici tagliati Il Pd difende il progetto Ospizio | Macché bosco è area edilizia

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – “Non si sottrae unalla città, ma si restituisce un’abbandonata alla sua funzione storica per i quartieri della zona Est”. Sono le ultime, inequivocabili, righe di una nota inoltrata ieri dal Direttivo del Circolo PdEst, nel merito delle “operazioni preliminari di manutenzione dell’‘ex ricovero’ tra i quartieri die Villaggio Stranieri, in vista del prossimo avvio dei lavori di rigenerazione urbana”. Un’su cui nell’ultimo periodo si sono concentrate le attività dei manifestanti per l’ambiente, in protesta contro un intervento secondo loro volto a sacrificare unspontaneo in virtù della costruzione di un supermercato e alcuni servizi pubblici (la nuova Casa della Comunità, il Polo territoriale dei servizi sociali, una struttura per la biblioteca diche tornerà nella sua sede storica).