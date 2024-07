Parigi 2024 ministro Esteri Israele scrive alla Francia | L’Iran vuole attaccarci durante i Giochi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024)vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di, si surriscaldano gli animi in. Israel Katz,degliisraeliano, ha infatti mandato una lettera a Stephane Sejourne, suo omologo francese, per avvisarlo di un imminente attacco del: “Alcune persone tenteranno di minare la natura celebrativa di un evento gioioso come iOlimpici“. Come riporta il Times of Israel, Katz ha poi aggiunto: “Allo stato attuale abbiamo informazioni sulla minaccia rappresentata da organizzazioni terroristiche iraniane che mirano a compiere attacchi contro membri della delegazione israeliana e i turisti israelianile Olimpiadi“. La delegazione di Tel Aviv è controllata 24 ore su 24 e, sul barcone che sfilerà lungo la Senna in occasione della cerimonia d’apertura, saranno presenti anche guardie armate.