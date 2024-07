Otorino interventi all’avanguardia | Ho portato la chirurgia endoscopica E voglio accorciare le liste di attesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024)diper facilitare l’operazione all’orecchio e semplificare il decorso per il paziente. Una tecnica recente che si sta diffondendo sempre di più in campo medico, e che ora Ignazio Fernandez, primario del reparto dilaringoiatria a Ravenna dal 1 febbraio, haanche al Santa Maria delle Croci. Dottor Fernandez, dove lavorava prima? "A Bologna, al Sant’Orsola". Sta portando avanti progetti di rinnovamento nel nostro ospedale? "Sto portando a Ravenna quelli che erano già prima gli ambiti di cui mi occupavo in maniera prevalente: ladell’orecchio e della base cranica laterale". In cosa consiste? "È una tecnica relativamente recente. Si usa per il trattamento di tutte le patologie dell’orecchio trovando applicazione in vari ambiti: dal colesteatoma alladella patologia infiammatoria, come le otiti croniche.