L’Antica Fiera tra giochi e musica Tombole con premi da 8mila euro

(Di giovedì 25 luglio 2024) LAGOSANTO Si aprirà venerdì 2 agostod’agosto a Lagosanto giunta alla 450esima edizione che si concluderà il martedì successivo. "Abbiamo preparato con tutte le associazioni del territorio che ringrazio una kermesse che spero piacerà molto per le occasioni di intrattenimento e per qualcuno di vincere una bella somma". A parlare è Doriana Doria, presidente del consiglio comunale, ma fino a poche settimane fa numero uno della Pro Loco, attualmente incompatibile col ruolo politico, che adesso è gestita dal vice Primo Vecchiatini. Duedel valore di, sabato e martedì e una da 1200gratuita la domenica. "E’ stata una bellissima idea dei nostri commercianti - prosegue - che distribuiscono cartelle gratuite dopo aver messo in palioin buoni spesa per 1200, per ringraziare i propri clienti".