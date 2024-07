Dove vedere Italia-Repubblica Dominicana in tv Olimpiadi volley femminile 2024 | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Domenica 28 luglio (ore 9.00) si giocaDomenicana, esordio delle ragazze di Julio Velasco alledi Pariginel torneo di. Debutto sulla carta abbordabile per le Azzurre, che però devono gestire la pressione dei Giochi e non possono sbagliare. Partire con il piede giusto è fondamentale soprattutto per l’aspetto mentale verso la caccia al sogno medaglia. L’dinon ha mai passato lo scoglio dei quarti di finale alle, e nella capitale francese vuole decisamente invertire la rotta. Le ragazze arrivano da una Nations League dominata, soprattutto dai quarti di finale in poi è stato un crescendo che non ha lasciato scampo alle avversarie. Anna Danesi e compagne sono inserite nel gruppo C, e oltre alle domenicane ci sono Olanda e Turchia.