Caos televoto a Sanremo milioni di voti non contati | Su 95 milioni ne sono stati contabilizzati 3 milioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) 6,5: a tanto ammonterebbero inon registrati durante la finale del Festival di2024. Lo rende noto L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attraverso un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale con il quale dà conto delle verifiche “effettuate dagli uffici sul rispetto delle condizioni di trasparenza ed efficacia del”. Tutto era iniziato proprio lo scorso 10 febbraio, quando sui social molti utenti avevano lamentato il malfunzionamento del(che, ricordiamo, è una delle tre variabili che porta a decretare il vincitore della kermesse, in questo caso Angelina Mango). Gli artisti in gara avevano raccolto le lamentele dei fan invitandoli a votare finché non avessero ricevuto la conferma via SMS.