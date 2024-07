Biden rompe il silenzio | Perché ho deciso di ritirarmi Kamala? Capace

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) La decisione di Joedi ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca non è stata certo un fulmine a ciel sereno. Da tempo voci insistevano su un suo vicino passo indietro. Ma qual è stato il motivo che ha reso necessaria questa drastica scelta? "La difesa della democrazia è più importante di qualsiasi titolo. Per questo hodi passare la torcia a una nuova generazione. L' America deve scegliere tra speranza e odio", ha spiegato il presidente degli Stati Uniti nel suo discorso alla nazione dallo Studio Ovale. "Adoro questo incarico, è stato l'onore della mia vita essere stato il vostro presidente, ma è tempo e luogo per voci più giovani", ha detto senza tanti giri di parole, che ha riconosciuto che puntava al secondo mandato per portare avanti la sua "visione" ma "niente, niente viene prima del salvare la democrazia".