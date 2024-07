Ad 11 anni dalla strage di Acqualonga | la commemorazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Nella ricorrenza del drammatico incidente stradale, avvenuto nel 2013 in località, in cui persero la vita 40 persone del Comune di Pozzuoli, al fine di commemorare le vittime, domenica 28 luglio alle ore 10.30 presso il Giardino della Memoria in Monteforte Irpino sarà svolta la celebrazione di una Santa messa alla presenza della Commissione Straordinaria e di una delegazione del Comune di Pozzuoli e delle autorità locali. La cerimonia è aperta al pubblico. L’incidente stradale del viadottoavvenne la sera del 28 luglio 2013 lungo l’autostrada A16 nei pressi di Monteforte Irpino in provincia di Avellino, quando un pullman, a causa di un guasto all’impianto frenante e alla mancata resistenza del guardrail autostradale, precipitò da un viadotto provocando 40 vittime.