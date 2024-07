Sinner rinuncia alle Olimpiadi | tonsillite La delusione con polemica di Pietrangeli | Gli italiani vanno su e giù

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Janniknon parteciperàdi Parigi. Il malessere, con relativa febbre, registrato negli ultimi giorni, ha costretto al forfait il numero uno del mondo. Una perdita significativa per l’Italia che puntava alla medaglia d’oro nel singolo. Solo ieri, dando conto di una febbre che lo aveva colpito, aveva fatto sapere che sarebbe stato comunque a Parigi, sebbene posticipando la partenza di un paio di giorni. Il campione altoatesino: “Che peccato!” “Sono estremamente triste e deluso. Gareggiare ai Giochi olimpici era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione, non vedevo davvero l’ora di tornare al Roland Garros e giocare per il mio Paese in questo prestigioso evento”, ha detto, che già aveva dato forfait a Tokyo 2021. “Dopo una buona settimana dinamenti sulla terra – ha commentato il tennista – ho iniziato a non sentirmi bene.