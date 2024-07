Parigi 2024 calcio | la Nuova Zelanda piega la Guinea 0-0 tra Egitto e Repubblica Dominicana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Colpo dellanelle sfide delle ore 17 alle Olimpiadi di, che oggi ha aperto i battenti, a due giorni dalla cerimonia di apertura, con le prime partite del torneo maschile di. La formazione oceanica ha battuto allo stadio Allianz Riviera di Nizza laper 1-2, al termine di una partita palpitante con tantissime occasioni. Al 20? l’arbitro della partita viene richiamato al Var per un possibile rigore in favore della: il penalty viene concesso e l’arbitro comunica la decisione di assegnarlo con gli altoparlanti a tutto il pubblico. Dal dischetto, però, Garbett cestina la grande chance. Il capitano degli oceanici, in ogni caso, si rifà dopo appena un minuto, segnando la rete del vantaggio neozelandese. Al 62? latrova il gol del pareggio, ma il Var annulla per fuorigioco.