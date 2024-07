’On the road’ compie trent’anni e racconta la sua storia ’su strada’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) In occasione deidi attività di On the road, sul sito della cooperativa è stata pubblicata la singolareche ricostruisce l’impegno di decine e decine di volontari e volontarie che hanno aiutato e tolto dalla strada tante donne e aiutato tante famiglie in gravi difficoltà. Un grande impegno dedicato alla tutela e alla promozione dei diritti umani, sociali e civili delle persone in condizioni di vulnerabilità nei territori di Marche, Abruzzo e Molise. Ladi On the Road ha radici profonde che affondano nella strada stessa da cui ha preso il nome.