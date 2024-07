Oltre il velo Le lezioni sui droni del conflitto in Ucraina secondo Koffman

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’uso innovativo della tecnologia Uas da parte dell’sta giocando un ruolo vitale nella guerra, ma non necessariamente nei modi mostrati dai social media, come nei filmati dove si possono vedereucraini che distruggono carri armati o mezzi corazzati nemici. Questi video danno infatti agli spettatori l’impressione che le unità che pilotano iabbiano più successo di quanto non ne abbiano in realtà. Ad affermarlo non è una persona qualsiasi bensì Michael, senior fellow presso il Carnegie Endowment for International Peace ed esperto di forze armate russe, durante un intervento all’evento “Vertex” promosso dall’Army Application Laboratory. “Il problema è che ci si trova di fronte a enormi problemi di distorsione del campione.