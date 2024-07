Nuoto Medaglie e buone prestazioni per Acqua Time a Riccione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)In Romagnaper l’. Dal 15 al 18 luglio, si sono svolte ale finali dei campionati regionali di categoria ragazzi, juniores, cadetti e assoluti-maschili e femminili, valide per la qualificazione ai campionati italiani, in programma a Roma dal 5 al 12 agosto. Un appuntamento che ha visto anche la partecipazione di otto atleti della società ferrarese, dove si sono registratesingole e podi di prestigio. Nel dettaglio dei risultati regionali, Nicolò Bonfante (categoria ragazzi 2008) ha nuotato i 100 stile libero con un crono in 54.18, ottenendo così il pass per i campionati italiani giovanili di categoria di Roma dal 10 al 12 agosto. Bonfante, poi ha gareggiato nei 50 stile libero, arrivando secondo conquistando la medaglia d’argento in 24.