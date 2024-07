Napoli a Castel Volturno arrivano i nazionali ci sono anche Kvara e Buongiorno

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 24 luglio 2024)tskhelia etra iarrivati a. Ilsi prepara per il ritiro adi Sangro.Il centro sportivo disi anima con l’arrivo deidel. Volti noti cometskhelia, Lobotka, Di Lorenzo, Meret, Raspadori, Folorunsho esipresentati per le visite mediche e i test preliminari. Olivera, reduce dalla Coppa America con l’Uruguay, raggiungerà la squadra direttamente in Abruzzo. Il programma del secondo ritiro estivo è serrato. La partenza è fissata per domani mattina, con destinazionedi Sangro. La squadra resterà in Abruzzo fino al 9 agosto, preparandosi intensamente per l’inizio della nuova stagione. Durante il ritiro,in programma tre amichevoli di prestigio. Domenica si terrà la prima sfida contro il KF Egnatia alle ore 20.