Marinella Soldi lascia una Rai se possibile ancor peggiore di quella trovata

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La presidente della Raila Rai e andrà alla Bbc: “Continuerò a lavorare per il servizio pubblico, anche se all’estero”, ha dichiarato annunciano le sue dimissioni. Nel farle auguri di buon lavoro, vorremmo ricordarle che avrebbe potuto farlo utilmente anche in Italia. Purtroppo per Leiuna Rai, sedi. La responsabilità non è solo sua, ma di un ampio fronte trasversale che ha nominato questi vertici utilizzando la pessima legge Renzi che assegna ai governi e alle maggioranze di turno la facoltà di prendersi tutto.