LIVE Berrettini-Tabilo 6-6 ATP Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | primo set deciso dal tiebreak

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 DUE SET POINT. Il nastro non scompone Matteo, che piazza il tocco di rovescio nei pressi della rete. 5-4. Ed arriva ildoppio fallo del cileno. 4-4 Settimo ACE del sudamericano. 4-3. Gran difesa del romano, che raccoglie poi l’errore con il dritto dell’avversario. 3-3 Risponde per le rime Matteo. Si cambia campo ancora in perfetta parità. 3-2. Prima vincente del cileno. 2-2 Rovescio in back corto e pallonetto vincente di. 2-1. Non passa il rovescio dal centro del sudamericano. 1-1 L’azzurro pareggia il contro degli ACE. 1-0. Prima esterna a segno per il cileno. 6-6 Game. Matteo spinge la seconda e si guadagna il terzodella sua settimana. 40-15entra nello scambio e spinge con il dritto incrociato. 40-0 Quinto ACE dell’italiano.