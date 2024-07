La lettera dei compaesani in difesa di Tini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Non ci stiamo al trattamento ricevuto in questi giorni da Pietro". È laaperta di un gruppo di cittadini di Ligonchio che si schiera a favore del 72enne finito nella bufera nei giorni scorsi per aver minacciato col fucile, dal balcone, il vicino di casa, ‘reo’ di innaffiare troppo spesso il giardino, e di provocare, a sua detta, un fastidioso rumore., noto anche per il suo impegno pubblico come presidente degli Usi Civici di Ligonchio, membro del Consorzio Alta Val Secchia nonché consigliere della municipalità di Ligonchio (carica dalla quale si è dimesso in seguito allo ‘scandalo’), è stato denunciato dai carabinieri e dovrà rispondere dell’accusa di minacce aggravate dall’utilizzo di armi.