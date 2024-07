Ispra in Italia molti giacimenti materie prime critiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Insi estraggono soltanto 2 delle 34classificate come "" dalla Ue, il feldspato e la fuorite. Nel nostro Paese tuttavia esistono numerosidi altreper le transizioni verde e digitale, e potrebbero essere sfruttati per ridurre la dipendenza dall'estero: litio, rame, manganese, tungsteno, cobalto, magnesite, titanio, bauxiti, stronzio, barite, grafite. Altrepotrebbero arrivare dal riciclo degli scarti delle vecchie miniere: 150 milioni di metri cubi di materiali, che oggi sono spesso rifiuti inquinanti. E' questo il quadro delle "terre rare"ne contenuto nel database Gemma dell', presentato questa mattina a Roma. La Banca dati rappresenta il punto di partenza per l'elaborazione del programma minerario nazionale, imposto dalla Ue quest'anno con il Critical Raw Materials Act.