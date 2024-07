Il cantiere sta per partire Scuola in arrivo in via Ozanam

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024)di via, ilaprirà il 29 luglio. Aule, palestra, verde, parcheggi, efficienza energetica: 1.500 metri quadrati per la nuova elementare don Gnocchi, a Concorezzo, 17 milioni di investimento, 5 dei quali inda un bando regionale, "per i ragazzi un istituto di respiro europeo". Lavori al via dopo la lunga campagna elettorale, la grande opera esce dalla querelle ed entra nel vivo. Nei giorni scorsi un’ordinanza del sindaco Mauro Capitanio (foto) ha recepito le ultime modifiche al progetto definitivo e adesso si aspetta solo l’di ruspe e operai nel giardino sul retro del plesso attuale. "È il piano più ambizioso e impegnativo su cui abbiamo lavorato in questi anni - dice il primo cittadino -. Un obiettivo che, una volta raggiunto, consegnerà ai nostri bambini una struttura al passo con i tempi. Le famiglie aspettano da più di 30 anni".