IA rapporto rivela | italiani ottimisti e fiduciosi ma impreparati

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. – (Adnkronos) – L?Intelligenza Artificiale è ampiamente diffusa in diversi ambiti. Ma quali reazioni suscita negli? Il 37% ha un’impressione positiva, un altro 37% mantiene una visione neutrale, mentre il 21% esprime paura e diffidenza. È quanto emerge dal QuartoItal Communications-Iisfa (Associazione Italiana Digital Forensics) sull?Intelligenza Artificiale in Italia, presentato al Senato. L?indagine, realizzata in collaborazione con l?Istituto Piepoli e Assocomunicatori, ha evidenziato da parte delle persone intervistate ottimismo, preoccupazione e necessità di regolamentazione. Il panorama informativo e le nuove normative giocano un ruolo cruciale, con un’attenzione particolare alla sicurezza e ai diritti individuali.