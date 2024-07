I giornalisti possono lavorare sotto copertura?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il tema è stato ampiamente dibattuto qualche settimana fa, nelle ore successive alla pubblicazione dell’inchiesta di Fanpage denominata “Gioventù Meloniana“. All’epoca dei fatti, buona parte dei rappresentanti dei partiti della maggioranza di governo si erano scagliati contro questa azione di giornalismo investigativo condotta dalla testata online, mettendo in dubbio la legittimità dei. Insomma, coloro i quali non “si dichiarano” comee si infiltrano in organizzazioni, come nel caso di “Gioventù Nazionale”, i “figliocci” di Fratelli d’Italia. Ora, dopo l’aggressione subita dal giornalista de La Stampa Andrea Joly a Torino da parte di alcuni militanti di Casapound, questo argomento è stato nuovamente sollevato dalla stessa parte politica.