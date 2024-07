Burkina Fasu diplomatici in campo per la libertà d’informazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Negli ultimi anni la situazione dei media inFaso ha subito una significativa repressione da parte delle autorità governative. La giunta militare, che ha preso il potere nel 2022, ha intrapreso una campagna mirata per limitare ladi stampa e il diritto all’informazione, suscitando preoccupazioni per la sicurezza nazionale e accusando i media di disinformazione. Questa analisi dettagliata illustra i principali eventi che hanno caratterizzato la repressione dei media nel paese. Il 19 giugno 2023, il Consiglio Superiore della Comunicazione delFaso CSC ha deciso di sospendere per due settimane il programma televisivo di dibattito politico “7 Info”, trasmesso dalla rete privata BF1. La decisione è stata annunciata durante il telegiornale serale delle ore 19:30.