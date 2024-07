Atp Umago 2024 | programma orari e ordine di gioco giovedì 25 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp 250 di Umag, per quanto riguarda la giornata di giovedì 25 luglio. Due azzurri in campo, con Lorenzo Sonego che apre il programma di giornata contro Francisco Cerundolo, mentre Lorenzo Musetti in serata affronterà Dusan Lajovic, che agli ottavi ha castigato Cobolli. Impegnato anche il numero 1 del seeding Andrej Rublev contro l'ungherese Fabian Marozsan. Di seguito il prospetto completo dei match.

ATP UMAG (25 LUGLIO)

GORAN IVANISEVIC STADION
dalle ore 16.30 – (4) F. Cerundolo vs Sonego
non prima delle ore 18.00 – (1) Rublev vs Marozsan
non prima delle ore 21.00 – Lajovic vs (2) Musetti

STUDENAC ARENA
non prima delle 18.00 – (5) Darderi o Mensik vs (LL) Tseng