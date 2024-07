Viola le prescrizioni del divieto di avvicinamento | 40enne arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Le indagini dei Carabinieri avevano fatto emergere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, per ripetuti episodi di maltrattamenti I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, hanno tratto in arresto un quarantenne della provincia, su ordine del Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale che ha aggravato la misura deldiai luoghi frequentati dalla persona offesa con braccialetto elettronico, già applicata all’uomo meno di un mese fa, con quella degli arresti domiciliari, anch’essi con l’ausilio del braccialetto elettronico.