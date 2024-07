Traghetto provoca onde altissime | turisti travolti in spiaggia due feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) Si sono vissuti momenti di panico in Grecia, quando unche si trovava troppo vicino alla riva hato un’onda anomala sulladi Agios Stefanos a Mykonos. Lehanno travolto i bagnanti ferendo due persone e spazzando via sedie a sdraio ed effetti personali delle persone che si trovavano. Leggi anche: Tromba d’aria a Ischia, temporali fortissimi e strade allagate: le immagini del disastro Il video impressionante da Mykonos Secondo quanto si apprende, il capitano della nave Fast Ferries Andros è stato arrestato dalle autorità portuali una volta attraccato a Rafina. Il capitano “è passato più vicino e veloce che mai, per non perdere cinque minuti del suo itinerario”, ha denunciato su Facebook Takis Papadakos postando il video dell’onda anomala.