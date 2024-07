Merate Danilo Corry Cremona morto a 32 anni dopo il malore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024)(Lecco), 23 luglio 2024 -non ce l'ha fatta. È, il pallavolista di 32compiuti il 20 ottobre scorso, originario di, che sabato ha accusato unin campo, mentre stava giocando in Toscana. L'atleta,essere stato soccorso, era stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Pisa.stava disputando un torneo di beach volley, quando si è sentito male e si è accasciato a terra esanime, Immediati i soccorsi e il trasferimento d'urgenza in ospedale, dove poi ha accusato un secondo. Nonostante le cure e le terapie, quest'oggi il 32enne èera originario diappunti, dove aveva frequentato le scuole dell'obbligo e le superiori, al liceo scientifico Maria Gaetana Agnesi. E sempre a, aveva esordito e militato nell'AsVolley.