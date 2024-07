In Consiglio scende in campo la nuova squadra di governo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Quaranta voti favorevoli e 15 contrari. Così, ieri mattina ingrande e generale è entrato ufficialmente in carica ilper la 31esima legislatura. Con gli stessi voti, cioè i 40 della maggioranza formata da Democrazia Cristiana, Alleanza Riformista, Libera e Partito dei socialisti e dei democratici, e nelle stesse ore, hanno avuto il via libera programma edi. Via libera, quindi, al giuramento dei dieci nuovi segretari di Stato e dei dieci consiglieri, tra i primi dei non eletti, che da ieri hanno preso il loro posto in. I ’sostituti’ sono Marino Albani, Sandra Stacchini, Luca Gasperoni, Marinella Loredana Chiaruzzi e Barbara Bollini per la Dc. Luca Della Balda e Gemma Cesarini per Libera. Paolo Crescentini e Tomaso Rossini per il Psd e Giovanna Cecchetti per Ar.