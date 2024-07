Il giornalista aggredito da Casapound e l’Italia tornata a puzzare di fascismo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 23 luglio 2024) Si può pensare, si può dire, si può scrivere che ilè tornato fra noi con tutta la protervia, la ferocia, la violenza, il disprezzo che connotarono il regime creato da Mussolini? Io lo scrivo da tempo, alla faccia dei pessimi maestri che, fischiettando, garantiscono che ilè morto con Mussolini e che dunque non è il caso di preoccuparsene né di proclamarsi attivamente antifascisti, nei pensieri, nei comportamenti, nell’azione politica.no sa inventare comodi alibi per schivare la realtà, quando questa è scomoda. È oggi molto scomodo e imbarazzante in sommo grado dover prendere atto che ilnella versione aggiornata (ma mica tanto aggiornata, dopotutto) è tornato ad infestare la vita della Nazione. Sappiamo come è andata.