Il caso Microsoft costerà al mondo 24 miliardi di dollari

(Di martedì 23 luglio 2024) Ildownal24di. A pochi giorni dal blocco informatico di venerdì 19 luglio, le prime stime già prevedono danni economici miliardari. Il numero dato per certo ad oggi è quello dei PC colpiti. Sono circa 8,5 milioni. La temutissima “schermata blu” ha reso inutilizzabili per ore e mandato in tilt i sistemi di ospedali, compagnie aeree, banche, media, piazza finanziarie. Ma qual è stato innanzitutto l'impatto sulle borse? Crowdstrike (responsabile del bug nel software di aggiornamento che ha causato il caos informatico mondiale) è sprofondata a Wall Street. La società ha bruciato quasi 15di capitalizzazione in un giorno, mentrese l’è cavata con un -0,7% in chiusura di seduta. La borsa americana ha concluso in rosso, con il Nasdaq che ha ceduto quasi 9dinel venerdì “nero”.