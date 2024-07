Faccio così tanto sesso con il mio ragazzo che stiamo spaccando letteralmente casa | lo sfogo di una fidanzata su Reddit

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) La passione travolge i sensi e i sentimenti, ma in alcuni casi anche edifici e case. È una ragazza a raccontare la sua storia incredibile su. “Col mio fidanzatofino a otto volte al giorno– ha raccontato la donna -. Ma abbiamo un grande problema:”. La diretta interessata ha chiesto consigli agli utenti per trovare delle soluzioni tecniche per evitare che pezzi di letto o di divano si stacchino dopo il, ha anche ammesso però che sia lei che lui “non sono esattamente piccoli”, dato che pesano rispettivamente 95kg e 100kg. Entrambi spinti da un forte desiderio sessuale hanno creato un vero e proprio caos nel loro appartamento: hanno rotto un letto nel giro di due mesi di convivenza e hanno anche fatto un buco nel muro.