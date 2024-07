Biancazzurri ambiziosi Tanti acquisti e più fiducia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Un Prato che vuole sognare, per far sognare la città. E i tifosi sperano. La società biancazzurra, il presidente Stefano Commini in testa, seguito dal nuovo direttore sportivo Gianluca Berti e dal coordinatore tecnico Sciannamè sta facendo uno sforzo per disputare un campionato di vertice. Almeno l’impressione è questa. Negli ultimi giorni sono stati perfezionati e ufficializzatinuovi, ben 8, senza considerare il reparto dei giovani in quota e le conferme impornella rosa della passata stagione. I giocatori che sono arrivati, dal portiere all’attaccante, passando per la difesa e il centrocampo, sono tutti con grande esperienza nella categoria o, addirittura, in alcuni casi, con tante presenze alle spalle anche fra i professionisti. I giovani in quota, invece, provengono dai settori giovanili di formazioni di serie A.