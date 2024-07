Berrettini-Tabilo ATP Kitzbuehel 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo aver battuto all’esordio il russo Pavel Kotov con un duplice tie-break, Matteotornerà in campo già domani per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di. Il romano incrocerà la seconda testa di serie del tabellone Alejandro, esentato dal primo turno con un bye e già capace di stupire tutti un paio di mesi fa raggiungendo la semifinale a Roma. Il cileno ha toccato il suo best ranking lo scorso 1° luglio in 19ma posizione, mentre oggi occupa il 21° posto della classifica ATP. Un solo precedente ufficiale nel circuito maggiore tra, con l’azzurro che ebbe la meglio nel 2021 sul cemento di Indian Wells per 6-4 7-5. Nessuno scontro diretto dunque sulla terra rossa, superficie protagonista del torneo austriaco.