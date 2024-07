Aeroporto di Salerno l’allarme dell’ex senatore Napoli | Potrebbe chiudere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Ieri con mia moglie Rosanna avevamo prenotato il volo per Milano delle 17.30 dall’di; alle 20 ci viene comunicato che il volo era stato cancellato per difficoltà di atterraggio. Oltre 200 persone lasciate sole senza alcun interlocutore indella Easy yet, persone provenienti dalla Lucania, dal Cilento ecc. il volo successivo per Milano ci sarà il 25 o si poteva andare acon mezzi propri per trovare un eventuale aereo per Milano”. A denunciare l’accaduto tramite un gruppo whatsapp è l’exRoberto, che racconta che sono stati circa 200 i passeggeri che ieri, a causa di improvvise mutazioni delle condizioni metereologiche, l’arrivo cioè di possibili trombe d’aria, hanno dovuto rinunciare al volo per Milano di Easyjet in partenza dall’dialle 17:30.