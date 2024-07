Torre Annunziata emergenza sicurezza Ecco le nostre richieste al Governo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024). Dalla maggioranza un pacchetto di musure in sette punti Il recente agguato di camorra avvenuto nella nostra città ha suscitato grande preoccupazione e merita una ferma condanna da parte nostra. Condividiamo l’inquietudine dei cittadini e accogliamo con favore l’immediato dialogo tra il Sindaco e il Prefetto, che ha portato alla decisione di convocare nei prossimi giorni un Comitato provinciale per l’Ordine e laPubblica, dedicato alla situazione di. È indispensabile, in questa occasione, adottare misure concrete per contrastare e prevenire il crimine e il malaffare.