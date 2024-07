Sollevamento pesi calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming programma finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Da mercoledì 7 a domenica 11 agosto andrà in scena ildelai Giochi Olimpici di. Il palcoscenico designato per l’occasione è quello del Paris Expo Porte de Versailles, in cui verranno assegnati in totale dieci titoli divisi in egual misura tra settore maschile (61, 73, 89, 102, +102 kg) e femminile (49, 59, 71, 81, +81 kg). Dopo le clamorose tre medaglie di Tokyo, l’Italia arriva all’edizionena con la consapevolezza di non poter eguagliare quel bottino a livello numerico. Sergio Massidda è uno dei candidati al podio e sogna il colpaccio nella -61 kg, mentre Nino Pizzolato vuole mettersi alle spalle i problemi fisici degli ultimi due anni e punta alla top3 nella -89 kg. Obiettivo record italiano ed un buon piazzamento invece per Lucrezia Magistris nella -59 kg.