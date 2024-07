Riscossione governo costretto al dietrofront sulla cartolarizzazione dei crediti fiscali non recuperati Il decreto già varato torna in cdm

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ladeinoncara al leghista Massimo Garavaglia non s’ha da fare. Ila un imbarazzantesuldi riforma della, approvato in teoria “in via definitiva” il 3 luglio. Il provvedimento è stato inserito in extremis all’ordine del giorno del consiglio dei ministri di lunedì – accanto ai tre testi uniciampiamente annunciati – con la dicitura “secondo esame definitivo“. La Ragioneria ha infatti bocciato la principale modifica chiesta dalla commissione Finanze del Senato nel suo parere sul testo e recepita dall’esecutivo: la possibilità per gli enti creditori, dopo che l’Agenzia delle Entrate-ha gettato la spugna, di cedere “pacchetti” di cartellea società specializzate nell’emissione di titoli per raccogliere le risorse necessarie a pagare il prezzo di acquisto.