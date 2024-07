Nargiso | La vittoria di Berrettini è importante E alle Olimpiadi…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 22 luglio 2024) Diegoin esclusiva ai nostri microfoni: “sta dimostrando di essere finalmente tornato. Olimpiadi? Sinner e non solo. L’Italia ha diverse carte”. Prosegue il momento d’oro dell’Italia del tennis. La semifinale di Musetti a Wimbledon e ladia Gstaad sembrano essere semplicemente l’antipasto di quello che potrà avvenire tra qualche giorno a Parigi. Le Olimpiadi sonoporte e l’Italia si presenta con diverse carte per regalarsi almeno una medaglia. Matteo– cityrumors.it – foto AnsaNoi del successo diin Svizzera, ma anche con quali ambizioni arrivano gli azzurri in Francia ne abbiamo parlato in esclusiva con l’ex tennista Diego: “quando sta bene può vincere con chiunque” Matteo– cityrumors.it – foto AnsaDiego, partiamo da