Lutto nella televisione morta la regina delle soap | trovata senza vita a 51 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024)tv, la famosa attrice dia 51. Il triste annuncio arriva dal suo manager che ha confermato che la donna è scomparsa domenica 21 luglio. “Siamo profondamente rattristati da questa notizia”, ha dichiarato la sua manager in un comunicato. “Per quanto riguarda una dichiarazione personale, vorrei dire che Esta era una persona così gentile, amorevole, generosa e premurosa. Si preoccupava così profondamente di tutte le persone e degli animali”, ha aggiunto. “Aveva scoiattoli che nutriva e accudiva quotidianamente, i suoi due gatti e i gattini recenti di cui si occupava come fossero suoi figli”. >>nel cinema, il grande schermo perde una protagonista assoluta “Non è mai stata altro che generosa e gentile con me, e sono grata di averla conosciuta per il tempo che ho avuto, e devastata nell’apprendere della sua scomparsa”, ha concluso la manager.