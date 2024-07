Lucca Comics & Games – Grandissimo successo per la campagna Kickstarter dedicata alla mostra AMANO CORPUS ANIMAE

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 22 luglio 2024) È stata lanciata ieri, 18 luglio, alle ore 18:30 CET lacheha pensato per permettere a tutti i fan di Yoshitakadi partecipare attivamentepiù grande e completache in Occidente sia mai stataal Sensei. In meno di 3 ore dpubblicazione l’iniziativa ha raggiunto l’obiettivo che si era proposta, superandolo nelle ore successive graziepartecipazione di quasi 300 persone che hanno dito la loro passione per il maestro, creatore di mitologie contemporanee. È grandissima dunque l’attesa per la prima retrospettiva che celebra i 50 anni di carriera dell’artista visionario tra anime e video, in calendario dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025Fabbrica del Vapore di Milano.