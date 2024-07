Lo sfogo del regista Cattani | Il canile è in condizioni critiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) IlFabriziodenuncia ledeldi Massa. Ilapuano in occasione del suo ultimo film che inizierà a girare in autunno, e dove i protagonisti sono due bambini e un cane, in questi giorni ha visitato ilper alcuni spunti. "Sono stato aldi Massa che dovrebbe simboleggiare un rifugio per i cani abbandonati e invece si è rivelato invece un triste esempio di abbandono e trascuratezza istituzionale – dice– Ho notato una serie di mancanze gravi, che non solo evidenziano una profonda negligenza ma anche un fallimento etico e operativo. Ledell’area sgambamento sono deplorevoli, non solo inadeguate ma pericolosamente limitanti per il movimento naturale dei cani.