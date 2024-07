Harris | L' eredità di Biden senza pari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 22 luglio 2024) 19.00 "L'e i risultati di Joesononella storia moderna": lo ha detto Kamalaparlando alla Casa Bianca in un evento pubblico per la prima volta dopo il ritiro di Joedalla corsa presidenziale,lodando "l'onestà e l'integrità" del presidente e dicendosi grata per il suo lavoro. "Il presidentesi sente molto meglio e si sta riprendendo velocemente dal Covid", ha detto. Ma nel suo intervento non ha fatto alcun riferimento al suo nuovo ruolo perchè in questa occasione sarebbe stato inopportuno