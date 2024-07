Douglas alza i suoi obiettivi annuali dopo il cambio strategia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tra le catene di profumeria più celebri,continua ad avanzare con unasempre più improntata sul suo core business. Infatti, ora ha deciso di puntare maggiormente ai prodotti cosmetici di fascia alta. Per questo, nell’ambito di questa, il 16 luglio è arrivato un contratto di vendita di una farmacia online. Si tratta della farmacia online Disapo, con MYA Health. La finalizzazione dell’operazione arriverà entro la fine di questo mese di luglio. Così, con questa vendita, la catena di profumerie punta all’aumento della redditività. Infatti, si è rivelato decisamente più ottimista per l’esercizio fiscale 2023/24. Ad ora si prevede che il fatturato crescerà dell’8,5% circa, invece del 7% annunciato in precedenza. Ladiper aumentare i margini di profitto La società, dunque è quotata nell’indice dei titoli secondari SDax.