Con Kamala si riapre la partita per la Casa Bianca La versione di Funiciello

(Di lunedì 22 luglio 2024) Adesso è tutta un’altra. Il passo indietro di Joe Biden e la prospettiva sempre più solida della vice,Harris, alla corsa per laaprono a uno scenario nel quale i democratici “pur partendo in rincorsa, se la possono giocare. Adesso, sarà importante che Harris venga “incoronata” attraverso un processo trasparente e che venga scelto un valido candidato alla vicepresidenza”. A dirlo a Formiche.net è Antonio, ex capo di gabinetto di Paolo Gentiloni e Mario Draghi, analista e saggista (il suo ultimo libro è “Tempesta. La vita (e non la morte) di Giacomo Matteotti”, Rizzoli). La rinuncia di Biden è più un problema o un vantaggio per i Repubblicani? È un problema per ragioni oggettive. Ma anche i dem si erano preparati a fare una campagna elettorale di un certo tipo, ora è tutta un’altra storia.