Brendan Fraser sarà Dwight D Eisenhower nel film Pressure

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024)D.nelIl premio Oscar(The Whale) è stato scelto per interpretare il Comandante in capo delle forze AlleateD.nel prossimosi unisce così al vincitore del BAFTA Andrew Scott, che, come riportato da Deadline,il protagonista di questo dramma ambientato nei giorni di tensione che precedettero lo sbarco in Normandia. La storia vera vedrà la star di Estranei e Ripley, Andrew Scott, interpretare il capo ufficiale meteorologico britannico James Stagg, il cui compito era informaredelle condizioni meteorologiche che avrebbero reso possibile o meno l’invasione della Normandia. Questo complesso processo decisionale fu fondamentale per le sorti della guerra e per il corso della storia.