Usa 2024 Biden si ritira | ecco chi prenderà il suo posto

(Di domenica 21 luglio 2024) Joenon sarà il candidato dem alla Casa Bianca. Il presidente uscente ha deciso dirsi dalla corsa e lasciare ilalla sua sostituta. La notizia era nell’aria ormai da tempo ed ora è ufficiale: Joenon sarà il candidato dem alla Casa Bianca. Nonostante una nota in cui confermata la volontà di tornare in campagna elettorale già la prossima settimana, le valutazioni sul passo indietro erano in corso da tempo tanto che si pensava ad un annuncio subito dopo la visita di Netanyahu (prevista per mercoledì ndr). Joe– cityrumors.it – foto AnsaL’inquilino della Casa Bianca, però, ha deciso di anticipare i tempi e annunciare nella serata di domenica la sua decisione di non correre per una riconferma. Un passo indietro fortemente voluto dagli elettori e dagli esponenti democratici dopo quanto successo in queste settimane.