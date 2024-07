Torino giornalista de La Stampa | Sono stato aggredito da esponenti Casapound

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 21 luglio 2024) (Adnkronos) –de LaAndrea Jolyda militanti di. L'aggressione, si legge sul quotidiano, è "avvenuta in via Cellini all'esterno dell'Asso di Bastoni, un circolo storicamente frequentato da simpatizzanti e militanti di estrema destra". "Un filmato girato dal cronista stesso, che passava di lì per caso, immortala il momento L'articolode La: “da” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.