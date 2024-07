Si balla al Summer Jo C’è Ricky Montanari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Si intitola ‘Realtà immaginate’ la mostra di pittura promossa dall’Associazione Santa Croce che prende il via oggi (ore 18,30) nella sede di Corso Baccio, 40 e che è interamente dedicata ai dipinti di Edoardo Fidani, 83enne di Casette d’Ete. Artista per passione, autodidatta, Fidani ha amato la pittura sin da giovanissimo, quando si dilettava ad osservare gli artisti di sua conoscenza, cercando di carpire i segreti delle loro tecniche. Poi la vita lo ha allontanato da questa passione, pur rimanendo comunque nell’ambito della pittura, ma come imbianchino. Da pensionato, Fidani si è riavvicinato ai pennelli, ai colori e alle tele e, negli ultimi anni, ha incrementato la sua creatività artistica, acquistando maggiore padronanza, trovando un suo modo di raccontare la realtà così come la immagina.