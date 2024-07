Ronin come gli antichi samurai Alla Fortezza i musici di Guccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Le canzoni, quelle che chiunque almeno una volta ha ascoltato, e poi gli aneddoti di vita artistica e umana, lui, il maestro Francescoe i suoi storicisti. Una serata di emozioni assicurate quella in programma per domani lunedì 22 luglio (ore 21.15)Santa Barbara di Pistoia per la rassegna Teatri di Pistoia "Spazi aperti" con "Idi Francesco", ovvero Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini (chitarra e voce), Vince Tempera (pianoforte e tastiere), Antonio Marangolo (fiato e percussioni), Ellade Bandini (batteria e percussioni) e Giacomo Marzi (basso elettrico) in un viaggio attraverso le più belle canzoni del ‘maestrone’ modenese, organizzato per dare continuità a un patrimonio artistico e poetico immenso.